В Казахстане за неделю зафиксировано снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает BAQ.KZ.

По данным на 15 июля 2026 года, наиболее заметно подешевели огурцы – на 4,6%. Также снизились цены на помидоры и морковь (по 3,2%), яйца (0,4%), муку (0,3%) и мясо кур (0,2%).

В региональном разрезе дефляция на социально значимые продукты отмечена в Актау (-0,7%), Конаеве (-0,3%), Жезказгане и Петропавловске (по -0,2%), а также Таразе, Караганде и Туркестане (по -0,1%).

В Астане, Шымкенте, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Семее цены за неделю не изменились.

Средняя стоимость огурцов по стране составила 524 теңге за килограмм, при этом самая низкая цена зарегистрирована в Таразе – 357 теңге за килограмм.

Средняя цена шлифованного риса достигла 534 теңге за килограмм. Дешевле всего его можно приобрести в Кызылорде (456 теңге) и Алматы (478 теңге).

Средняя стоимость белокочанной капусты составила 198 теңге за килограмм, а минимальная цена зафиксирована в Туркестане – 137 теңге.

Десяток яиц первой категории в среднем по стране стоит 561 теңге. Самые низкие цены отмечены в Кызылорде (464 теңге) и Уральске (476 теңге).

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно на основе мониторинга цен во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.