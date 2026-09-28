В Казахстане подешевели тысячи лекарств: что изменилось

В Казахстане после пересмотра правил ценообразования снизились предельные цены сразу на 3 801 торговое наименование лекарств. Это 76% препаратов, которые попали в сравнительный анализ, передает BAQ.KZ.

В среднем снижение по этим позициям составило 26,5%.

Еще 947 наименований сохранили прежнюю стоимость, а список пополнился 246 новыми позициями.

Что изменилось в 2026 году

В этом году новые предельные цены утвердили для 2 055 лекарств, предназначенных для оптовой и розничной продажи.

По данным Минздрава, цены по части этих препаратов снизились на 16%. Примерно половина утвержденных предельных цен осталась без изменений. В перечень добавили еще 169 новых позиций.

Изменения затронули и лекарства, которые закупаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

По 1 397 торговым наименованиям, или 47,8% списка, предельные цены снизились в среднем на 22,45%.

Отдельно пересмотрели цены на международные непатентованные наименования лекарств в системе ГОБМП и ОСМС.

Снижение зафиксировали по 453 позициям, или 40,5%. В среднем стоимость уменьшилась на 25,3%.

Как теперь считают цену

Председатель Комитета фармации Минздрава Бауыржан Джусипов объяснил снижение пересмотром методики формирования предельных цен.

«Изменения в методологии ценообразования направлены прежде всего на повышение прозрачности формирования цен. Сегодня заявленная производителем стоимость подтверждается документально и сопоставляется с ценами в референтных странах. При этом используется среднее значение трех минимальных цен, а данные дополнительно подтверждаются информацией из международных источников. Такой подход позволяет более объективно оценивать заявленную стоимость лекарственного средства и формировать предельные цены», - отметил Бауыржан Джусипов.

Теперь для регистрации цены производитель или его представитель должен предоставить в государственную экспертную организацию документы, подтверждающие заводскую стоимость препарата.

В пакет входят контракт, инвойс, таможенная декларация и сведения о ценах в референтных странах.

Сейчас Казахстан сравнивает цены с десятью странами. В перечень входят Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан.

В Минздраве отмечают, что новый подход должен сделать формирование предельных цен более прозрачным и приблизить их к реальной стоимости препаратов на сопоставимых рынках.