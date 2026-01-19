В IV квартале 2025 года аренда коммерческой недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2024 года подорожала на 4,2%, передает BAQ.KZ.

В Бюро нацстатистики Казахстана сообщили, что региональном разрезе самый большой рост наблюдается в Астане – 6,8%, тогда как в области Улытау аренда коммерческой недвижимости наоборот подешевела – на 0,2%.

– Наиболее существенный рост цен зафиксирован в сегменте аренды киосков – стоимость увеличилась на 23,1%. Также заметно выросли цены на аренду фитнес-клубов и тренажёрных залов (на 8,6%), а также ресторанов (на 6,1%). Аренда аптек подорожала на 5,7%, пунктов бытового обслуживания и сервисных помещений - на 5,1%, – говорится в сообщении Бюро.

Кроме того, торговые помещения и объекты административно-офисного назначения продемонстрировали одинаковый рост арендных ставок – по 4,8%.

Арендная плата за складские помещения выросла на 4%, за парикмахерские и салоны красоты - на 3,3%.