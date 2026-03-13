В Казахстане подведены итоги пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости древесины, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов РК, пилотный этап реализован с августа 2025 года по январь 2026 года и был направлен на тестирование механизмов цифровой идентификации и учета древесины на всех этапах её оборота – от заготовки до продажи.

В практическом апробировании процессов маркировки и прослеживаемости древесины приняли участие «Семей Орманы» и субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории области Абай, что позволило протестировать механизмы маркировки в различных организационных и территориальных условиях.

– Маркировка древесины в рамках эксперимента представляла собой нанесение средств идентификации на бревна с использованием специальных пластиковых пломб с уникальным номером и кодом маркировки. Пломбы устанавливались непосредственно на древесину при помощи ручного инструмента – молотка-пломбиратора. Конструкция пломбы исключает возможность повторного использования или подделки: при попытке извлечения она разрушается. После нанесения пломбы в информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров вносились данные о происхождении древесины, типе и породе леса, номере лесорубного билета, объеме заготовки и ответственном лице. Каждому бревну присваивался уникальный код маркировки, который позволял отслеживать его движение по всей цепочке – от лесосеки до складирования и реализации, – рассказали в министерстве.

Результаты экспериментов подтвердили техническую возможность внедрения системы маркировки древесины без значительных затрат для участников рынка. Ожидается, что внедрение цифровой маркировки позволит обеспечить прозрачность движения древесины, повысить контроль со стороны государства и снизить риски незаконного оборота лесоматериалов.

Пилотный проект реализован Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров. По итогам проекта выработаны предложения по дальнейшему развитию системы, включая интеграцию с государственными информационными системами, создание мобильных решений для работы на лесных участках и развитие механизмов спутникового мониторинга перевозок.

«Маркировка древесины рассматривается как один из инструментов защиты лесных ресурсов страны. Фиксация всех операций в цифровой системе значительно усложнит легализацию незаконно заготовленной древесины и позволит выявлять нарушения на любом этапе цепочки поставок», - отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В настоящее время в Казахстане обязательной цифровой маркировке подлежат лекарственные средства, табачные изделия, обувь, пиво, моторные масла и дериваты сайгака. В пилотном режиме тестируется маркировка изделий медицинского назначения, бытовой химии и косметики, растительного масла. Завершены пилотные проекты по маркировке биологически активных добавок, ювелирных изделий, газовых баллонов и древесины.