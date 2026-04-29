В Казахстане подвели итоги работы новой таможенной системы

Комитет государственных доходов РК разъяснил ключевые вопросы, связанные с работой информационной системы KEDEN, запущенной 11 апреля 2026 года, передает BAQ.kz.

Система внедрена в рамках автоматизации таможенных процедур и направлена на минимизацию человеческого фактора при оказании государственных услуг.

С момента запуска в системе уже оформлено более 44 тысяч деклараций на товары. При отсутствии рисков по системе управления рисками среднее время выпуска декларации составляет всего 2–3 минуты. В случаях, когда система выявляет риски, проводится дополнительная проверка в рамках законодательства.

По данным КГД, за время работы системы выявлено 4 980 нарушений, благодаря чему в бюджет дополнительно поступило 2,7 млрд тенге таможенных платежей.

Отдельные вопросы возникали при оформлении медицинских товаров. В частности, оформление одного из препаратов - C1-ингибитора - заняло больше времени из-за необходимости дополнительной классификации совместно с Министерством здравоохранения. Это связано с проверкой соответствия перечню из более чем 3 тысяч медицинских товаров, освобожденных от НДС.

В результате льгота по налогу была предоставлена в полном объеме, при этом жалоб со стороны декларанта не поступало. В КГД подчеркнули, что данный случай был единичным и не связан с работой системы.

Также возникли технические вопросы при оформлении строительных материалов, касающиеся заполнения поля «Порядковый номер компонента». После обращения участников внешнеэкономической деятельности КГД оперативно расширил допустимое количество символов в этом поле. Изменения затронули лишь двух участников ВЭД и уже реализованы.

По отдельным обращениям о якобы неправомерных отказах в выпуске товаров установлено, что такие решения принимались обоснованно - из-за отсутствия средств на лицевых счетах участников ВЭД.

В КГД отметили, что в случае отказа по техническим причинам при наличии средств участники могут обратиться за возвратом списанных сумм в установленном порядке.

Кроме того, по направлению «Экспорт» с момента запуска системы оформлено 7 080 деклараций. Из них только 108 подверглись таможенному досмотру, что составляет 1,5%. Все проверки проводились в рамках системы управления рисками.

В ведомстве подчеркнули, что система KEDEN работает в штатном режиме, а возникающие вопросы оперативно решаются. Все процедуры осуществляются в соответствии с законодательством и направлены на повышение прозрачности и эффективности таможенного администрирования.