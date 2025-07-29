На участке между станциями Джаныбек и Ингеловский в Западно-Казахстанской области произошло столкновение пассажирского поезда с трактором, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ак Жайык. Инцидент случился 28 июля около 15:30, когда поезд №148, следовавший по маршруту Нижневартовск – Астрахань, приближался к переезду, на который неожиданно выехал трактор с прицепом.

Машинист попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, в результате аварии поврежден локомотив. Обошлось без пострадавших — за медицинской помощью никто не обращался.

Из-за происшествия были задержаны три пассажирских состава: №148 Нижневартовск – Астрахань, №5 Астрахань – Москва и №6 Москва – Астрахань. Максимальная задержка составила около 2,5 часов.