В ЦИК РК показали бюллетень для референдума по проекту новой Конституции
Сегодня 2026, 14:21
На заседании Центрально избирательной комисии РК показали, как будет выглядть бюллетень на референдуме касательно проекта новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.
Бюллетень написан на двух языках и в нем задается только один вопрос: Принимаете ли Вы новую Конституци. Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?
Далее предлагается два варианта ответа: "Да, принимаю" или "Нет, не принимаю". Напротив выбранного ответа предлагается поставить галочку.
Также ЦИК РК показал трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеня для голосования с использованием шрифта Брайля. Как отметили в Центризбиркоме, он согласовано с Рабочей группы при ЦИК РК по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью.
