В Казахстане политические дебаты должны стать важной площадкой — эксперт

В Алматы проходит экспертная площадка «Экспертное поле. Выборы-2026: характер политической кампании», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В ходе мероприятия эксперты обсуждают общественно-политические вопросы, особенности избирательной кампании, общественно-политические процессы и актуальные проблемы, передает корреспондент BAQ.KZ.

В мероприятии принимают участие политологи, общественные деятели и представители исследовательских центров, которые представляют свои оценки и экспертные мнения. В рамках встречи участники выступают с аналитическими докладами и отвечают на вопросы представителей СМИ.

По словам директора Высшей школы международных отношений и дипломатии Университета «Туран» Нурболата Нышанбаева, сегодняшнее мероприятие имеет особое содержание. Накануне выборов в Мажилис эксперты собрались для обсуждения политических дебатов как отдельного общественно-политического феномена.

«Насколько в отечественной политологии уже сформировалась политическая дискуссия между партиями? Ведь до этого мы трижды наблюдали открытые дебаты. Насколько такие дебаты влияют на политическую культуру населения? Во-вторых, насколько благодаря дебатам народ может аналитически оценить программы партий? Ведь 23 августа, когда граждане придут на избирательные участки, противостояние партий и предлагаемые ими пути решения проблем напрямую повлияют на выбор той или иной партии. Сегодня эксперты обсуждают, насколько у нас сформирована культура политической дискуссии. Это действительно важный концептуальный вопрос», – отметил Нурболат Нышанбаев.

Сегодняшняя экспертная площадка транслируется в прямом эфире не только в Алматы, но и по всему региону. По словам Нурболата Нышанбаева, подобные мероприятия способствуют формированию политических дебатов как полноценного политического института в стране.

«Как известно, в последние годы в соседних странах и государствах Запада дебаты могут продолжаться в течение года. В результате по итогам дебатов кандидаты получают преимущество на выборах. Поэтому и в Казахстане политические дебаты должны стать важной площадкой. Именно это является одной из целей экспертов, собравшихся сегодня», – сказал Нурболат Нышанбаев.

По словам эксперта, в любой стране значительная часть населения проявляет пассивный интерес к политике.