В Казахстане пополнился перечень препаратов для паллиативной помощи
Разрабатываются новые национальные стандарты по организации паллиативной помощи.
В этом году мы расширили перечень препаратов, применяемых при паллиативной помощи – теперь он включает 18 наименований, передаёт BAQ.KZ.
Также Министерство здравоохранения увеличило тариф на оказание паллиативной помощи в стационарах и объем финансирования выездных мобильных бригад. Это позволит сделать помощь доступнее для пациентов и усилить инфраструктуру паллиативной службы.
Сегодня в стране развернуто 2 087 паллиативных коек, из них 81 — детская. Во всех 20 регионах работают 220 мобильных бригад. 9 самостоятельных учреждений, оказывающих паллиативную помощь работают в городах Алматы и Шымкент, в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областях, области Абай, СКО И ВКО.
Структура заболеваний у пациентов, нуждающихся в такой поддержке, разнообразна:
• онкологические заболевания – 41%,
• сердечно-сосудистые – 27%,
• болезни органов дыхания – 12%,
• травмы – 11%,
• туберкулез – 2%.
Кроме того, сейчас разрабатываются новые национальные стандарты по организации паллиативной помощи, чтобы унифицировать подходы, повысить качество услуг и эффективность работы мультидисциплинарных команд. Особое внимание уделяется детскому паллиативу – сфере, где еще предстоит сделать важные шаги вперед.
