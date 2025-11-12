В Казахстане продолжается вакцинация населения против гриппа. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, уже привито 1 919 417 человек, что составляет около 9,4% населения, передает BAQ.KZ.

Для защиты наиболее уязвимых слоев населения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи Единым дистрибьютором закуплено 2,1 млн доз вакцины "Гриппол плюс", что позволит охватить примерно 11% населения страны.

Вакцинация проводится на бесплатной основе для:

медицинских работников;

детей под динамическим наблюдением в медицинских организациях;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лиц, проживающих в медико-социальных учреждениях для престарелых;

людей с инвалидностью;

лиц с повышенным риском заражения по эпидемиологическим показателям.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова отметила, что вакцинация продолжается, а медицинские организации обеспечены необходимым запасом препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Таким образом, Минздрав Казахстана продолжает принимать меры для снижения заболеваемости гриппом и защиты здоровья граждан, особенно уязвимых категорий населения.