  • 12 Ноября, 18:01

В Казахстане порядка 1,9 млн человек привились от гриппа

Сегодня, 16:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
96
Фото: pixabay.com

В Казахстане продолжается вакцинация населения против гриппа. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, уже привито 1 919 417 человек, что составляет около 9,4% населения, передает BAQ.KZ.

Для защиты наиболее уязвимых слоев населения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи Единым дистрибьютором закуплено 2,1 млн доз вакцины "Гриппол плюс", что позволит охватить примерно 11% населения страны.

Вакцинация проводится на бесплатной основе для:

  • медицинских работников;
  • детей под динамическим наблюдением в медицинских организациях;
  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
  • лиц, проживающих в медико-социальных учреждениях для престарелых;
  • людей с инвалидностью;
  • лиц с повышенным риском заражения по эпидемиологическим показателям.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова отметила, что вакцинация продолжается, а медицинские организации обеспечены необходимым запасом препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Таким образом, Минздрав Казахстана продолжает принимать меры для снижения заболеваемости гриппом и защиты здоровья граждан, особенно уязвимых категорий населения.

Самое читаемое

Наверх