В Казахстане построена новая ТЭЦ стоимостью 215 млрд тенге
Глава государства посетил новую ТЭЦ.
Сегодня, 17:41
Новая теплоэлектростанция была построена во исполнение поручения Главы государства для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов, передает BAQ.KZ.
Производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла.
Общая стоимость проекта — 215 млрд тенге. Теплоэлектростанция полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy.
В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.
