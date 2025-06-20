  • 20 Июня, 15:10
  • BAIGENEWS

В Казахстане построено 12 тысяч домов за 5 месяцев

Объёмы введённого жилья в Казахстане выросли на 5,7% с начала года.

Сегодня, 14:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
40
Фото: Unsplash

В Казахстане за январь–май 2025 года введено в эксплуатацию 12 тысяч жилых зданий, в том числе 567 многоквартирных домов, 11 430 индивидуальных домов и 16 общежитий, передаёт BAQ.KZ.

Общая площадь нового жилья составила 6,02 млн квадратных метров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них:

  • 3,85 млн кв. м — многоквартирные дома,
  • 2,13 млн кв. м — индивидуальные жилые дома.

Лидеры по объёму введённого жилья:

  • Астана — 1,5 млн кв. м,
  • Алматы — 1,1 млн кв. м,
  • Алматинская область — 463 тыс. кв. м.

Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:

  • Туркестанской области (+25,5%),
  • Шымкенте (+23,4%),
  • Алматинской области (+20,4%).

Большая часть жилья — 94,1% или 5,66 млн кв. м — введена частными застройщиками, из них 2,17 млн кв. м построено силами населения.

Также по итогам пяти месяцев отмечен рост строительных работ на 15,4%, общий объём которых составил 2 001 млрд тенге. Увеличение зафиксировано в 18 регионах страны.

Самое читаемое

Наверх