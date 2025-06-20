В Казахстане за январь–май 2025 года введено в эксплуатацию 12 тысяч жилых зданий, в том числе 567 многоквартирных домов, 11 430 индивидуальных домов и 16 общежитий, передаёт BAQ.KZ.

Общая площадь нового жилья составила 6,02 млн квадратных метров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них:

3,85 млн кв. м — многоквартирные дома,

2,13 млн кв. м — индивидуальные жилые дома.

Лидеры по объёму введённого жилья:

Астана — 1,5 млн кв. м,

Алматы — 1,1 млн кв. м,

Алматинская область — 463 тыс. кв. м.

Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:

Туркестанской области (+25,5%),

Шымкенте (+23,4%),

Алматинской области (+20,4%).

Большая часть жилья — 94,1% или 5,66 млн кв. м — введена частными застройщиками, из них 2,17 млн кв. м построено силами населения.

Также по итогам пяти месяцев отмечен рост строительных работ на 15,4%, общий объём которых составил 2 001 млрд тенге. Увеличение зафиксировано в 18 регионах страны.