В Казахстане построено 12 тысяч домов за 5 месяцев
Объёмы введённого жилья в Казахстане выросли на 5,7% с начала года.
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
40Фото: Unsplash
В Казахстане за январь–май 2025 года введено в эксплуатацию 12 тысяч жилых зданий, в том числе 567 многоквартирных домов, 11 430 индивидуальных домов и 16 общежитий, передаёт BAQ.KZ.
Общая площадь нового жилья составила 6,02 млн квадратных метров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них:
- 3,85 млн кв. м — многоквартирные дома,
- 2,13 млн кв. м — индивидуальные жилые дома.
Лидеры по объёму введённого жилья:
- Астана — 1,5 млн кв. м,
- Алматы — 1,1 млн кв. м,
- Алматинская область — 463 тыс. кв. м.
Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в:
- Туркестанской области (+25,5%),
- Шымкенте (+23,4%),
- Алматинской области (+20,4%).
Большая часть жилья — 94,1% или 5,66 млн кв. м — введена частными застройщиками, из них 2,17 млн кв. м построено силами населения.
Также по итогам пяти месяцев отмечен рост строительных работ на 15,4%, общий объём которых составил 2 001 млрд тенге. Увеличение зафиксировано в 18 регионах страны.