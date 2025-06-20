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В Казахстане построят 112 новых школ

Более 200 тысяч ученических мест появится в новом учебном году.

Сегодня, 14:16
АВТОР
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Минпросвет РК Сегодня, 14:16
Сегодня, 14:16
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Фото: Минпросвет РК

В рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Президентом Казахстана, в 2025–2026 учебном году в стране будет введено 206 тысяч новых ученических мест. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передаёт BAQ.KZ.

Согласно плану, до конца 2025 года будет построено ещё 112 школ, в дополнение к 105 учебным заведениям, уже введённым в эксплуатацию в 2024 году. Всего в рамках проекта планируется 217 новых школ на 460 тысяч ученических мест.

Особенность новых школ — в повышенном уровне комфорта и оснащения. Их площадь на 15–20% больше, чем у типовых зданий прошлых лет, а техническое оснащение — в четыре раза выше. В школах предусмотрены:

  • кабинеты робототехники;

  • STEM-лаборатории;

  • залы хореографии;

  • коворкинг-зоны;

  • до четырёх спортивных залов.

Проект "Келешек мектептері" направлен на ликвидацию трёхсменного обучения и обеспечение качественного образования в условиях растущего числа учащихся.

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