В рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Президентом Казахстана, в 2025–2026 учебном году в стране будет введено 206 тысяч новых ученических мест. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передаёт BAQ.KZ.

Согласно плану, до конца 2025 года будет построено ещё 112 школ, в дополнение к 105 учебным заведениям, уже введённым в эксплуатацию в 2024 году. Всего в рамках проекта планируется 217 новых школ на 460 тысяч ученических мест.

Особенность новых школ — в повышенном уровне комфорта и оснащения. Их площадь на 15–20% больше, чем у типовых зданий прошлых лет, а техническое оснащение — в четыре раза выше. В школах предусмотрены:

кабинеты робототехники;

STEM-лаборатории;

залы хореографии;

коворкинг-зоны;

до четырёх спортивных залов.

Проект "Келешек мектептері" направлен на ликвидацию трёхсменного обучения и обеспечение качественного образования в условиях растущего числа учащихся.