В Казахстане построят 112 новых школ
Более 200 тысяч ученических мест появится в новом учебном году.
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В рамках национального проекта "Келешек мектептері", инициированного Президентом Казахстана, в 2025–2026 учебном году в стране будет введено 206 тысяч новых ученических мест. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передаёт BAQ.KZ.
Согласно плану, до конца 2025 года будет построено ещё 112 школ, в дополнение к 105 учебным заведениям, уже введённым в эксплуатацию в 2024 году. Всего в рамках проекта планируется 217 новых школ на 460 тысяч ученических мест.
Особенность новых школ — в повышенном уровне комфорта и оснащения. Их площадь на 15–20% больше, чем у типовых зданий прошлых лет, а техническое оснащение — в четыре раза выше. В школах предусмотрены:
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кабинеты робототехники;
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STEM-лаборатории;
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залы хореографии;
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коворкинг-зоны;
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до четырёх спортивных залов.
Проект "Келешек мектептері" направлен на ликвидацию трёхсменного обучения и обеспечение качественного образования в условиях растущего числа учащихся.