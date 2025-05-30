  • 30 Мая, 12:28
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В Казахстане построят 50 новых центров отдыха для детей

Часть из них уже сдали в эксплуатацию.

Сегодня, 10:00
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BAQ.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: BAQ.kz

В Казахстане отходят от концепции детских летних лагерей, предлагая родителям отправлять своих чад в оздоровительные центры. Не стоит думать, что разница здесь только в названии. Концептуально это новые организации, во многие из которых можно приехать круглый год. Вместе с гостем очередного выпуска программы "Важная тема" на BAQ.kz обсудим, что сегодня могут предложить детям? Как выглядят образцовые зоны отдыха? И кто следит за их безопасностью? 

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