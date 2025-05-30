В Казахстане отходят от концепции детских летних лагерей, предлагая родителям отправлять своих чад в оздоровительные центры. Не стоит думать, что разница здесь только в названии. Концептуально это новые организации, во многие из которых можно приехать круглый год. Вместе с гостем очередного выпуска программы "Важная тема" на BAQ.kz обсудим, что сегодня могут предложить детям? Как выглядят образцовые зоны отдыха? И кто следит за их безопасностью?