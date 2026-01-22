Реализация проектов предусматривает локализацию производства 356 наименований лекарственных средств, включая социально значимые препараты. Производственная линейка охватит средства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, а также иммунобиологические, противовирусные, антианемические, обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты. Новые предприятия будут размещены в городе Алматы (два проекта), а также в Туркестанской и Алматинской областях.

Правительством одобрено заключение соглашений об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и компаниями ТОО "АлтИНФАРМ", ТОО "МСП-РОМФАРМ", ТОО "Абди Ибрагим Глобал фарм", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" по локализации фармпроизводств. Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

В частности, проект ТОО "АлтИНФАРМ" предусматривает строительство фармацевтического завода в специальной экономической зоне "Парк инновационных технологий" в Алматы. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млрд тенге. Планируется выпуск 54 лекарственных средств, из них 35 – социально значимые. Производственный портфель включает выпуск иммунобиологических препаратов, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Проект предусматривает создание около 60 рабочих мест. Стратегическими партнерами выступают компании Sinopharm, Sinovac и Kangtai Biological Technology.

По проекту АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" в Алматы также будет построен фармкомплекс по выпуску активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов в соответствии с международными стандартами GMP. Объем инвестиций – 39,2 млрд тенге. Планируется выпуск 53 лекарственных средств, из них 17 – социально значимые. Проект предусматривает создание не менее 200 рабочих мест. Стратегический партнер – Nobel İlaç.

В рамках проекта ТОО "Абди Ибрагим Глобал фарм" предусмотрено создание фармацевтического комплекса с многопрофильными производственными линиями в Алматинской области. Объем инвестиций составляет 39 млрд тенге. Намечен выпуск 76 лекарственных средств, включая противовирусные препараты, лекарственные средства для лечения сахарного диабета II типа и антианемические препараты. Проект предполагает создание не менее 150 рабочих мест. Стратегический партнер – Abdi İbrahim.

Проект ТОО "МСП-РОМФАРМ" предполагает строительство высокотехнологичного фармацевтического завода в специальной экономической зоне TURAN Туркестанской области и на производственных площадках в Алматинской области с общим объемом инвестиций в 36,7 млрд тенге. Планируется выпуск 101 лекарственного средства, включая обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты. Будет создано порядка 265 рабочих мест. Партнерами проекта являются World Medicine и Rompharm.

– Всего в рамках реализации инвестпроектов будет создано порядка 675 новых рабочих мест, – говорится в сообщении Правительства Казахстана.

Строительство заводов и их ввод в эксплуатацию позволит существенно увеличить долю казахстанского производства лекарственных средств, снизить импортозависимость фармацевтического рынка, укрепить устойчивость лекарственного наполнения и обеспечить население доступными и качественными медикаментами отечественного производства. Это станет одним из важных элементов повышения лекарственной безопасности и устойчивости системы здравоохранения.