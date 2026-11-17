Казахстан ежегодно производит 3,4 млн тонн медного концентрата, но внутри страны перерабатывает лишь 59% этого объёма. Ситуацию намерены изменить за счёт строительства двух новых медеплавильных заводов. Где они появятся и насколько вырастет производство меди, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Новые предприятия планируют построить в Балхаше и Актогае. Мощность каждого составит 300 тысяч тонн, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.

По его словам, власти хотят добиться того, чтобы больше добываемого в Казахстане сырья перерабатывалось внутри страны, а не отправлялось за рубеж.

Для этого готовят изменения в законодательство, предусматривающие государственное регулирование тарифов для стимулирования внутренней переработки медного концентрата.

«Для обеспечения полного освоения данного объема сырья реализуются два ключевых направления. Первое – совершенствование законодательства. Разработаны поправки по введению государственного регулирования тарифов, направленные на стимулирование внутренней переработки медного концентрата. Второе – развитие новых производственных мощностей. Для этого планируется строительство двух медеплавильных заводов в Балхаше и Актогае. Мощность каждого предприятия составит 300 тысяч тонн», – сообщил министр.

Как изменится производство к 2030 году

По прогнозам Министерства промышленности и строительства, реализация намеченных проектов позволит к 2030 году увеличить производство медного концентрата в 1,5 раза, а меди – вдвое.

«В результате к 2030 году планируется увеличить производство медного концентрата в 1,5 раза, а меди в 2 раза. Это, в свою очередь, позволит более чем вдвое увеличить выпуск готовой продукции из меди – до 40 тыс. тонн», – отметил Нагаспаев.

Развитие перерабатывающих мощностей направлено на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и сокращение объемов сырья, отправляемого на переработку за пределы страны.