В Казахстане построят два новых медеплавильных завода
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Казахстан ежегодно производит 3,4 млн тонн медного концентрата, но внутри страны перерабатывает лишь 59% этого объёма. Ситуацию намерены изменить за счёт строительства двух новых медеплавильных заводов. Где они появятся и насколько вырастет производство меди, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Новые предприятия планируют построить в Балхаше и Актогае. Мощность каждого составит 300 тысяч тонн, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.
По его словам, власти хотят добиться того, чтобы больше добываемого в Казахстане сырья перерабатывалось внутри страны, а не отправлялось за рубеж.
Для этого готовят изменения в законодательство, предусматривающие государственное регулирование тарифов для стимулирования внутренней переработки медного концентрата.
«Для обеспечения полного освоения данного объема сырья реализуются два ключевых направления. Первое – совершенствование законодательства. Разработаны поправки по введению государственного регулирования тарифов, направленные на стимулирование внутренней переработки медного концентрата. Второе – развитие новых производственных мощностей. Для этого планируется строительство двух медеплавильных заводов в Балхаше и Актогае. Мощность каждого предприятия составит 300 тысяч тонн», – сообщил министр.
Как изменится производство к 2030 году
По прогнозам Министерства промышленности и строительства, реализация намеченных проектов позволит к 2030 году увеличить производство медного концентрата в 1,5 раза, а меди – вдвое.
«В результате к 2030 году планируется увеличить производство медного концентрата в 1,5 раза, а меди в 2 раза. Это, в свою очередь, позволит более чем вдвое увеличить выпуск готовой продукции из меди – до 40 тыс. тонн», – отметил Нагаспаев.
Развитие перерабатывающих мощностей направлено на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью и сокращение объемов сырья, отправляемого на переработку за пределы страны.
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