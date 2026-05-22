В Казахстане построят крупные системы накопления энергии для ВИЭ
В Алматинской области рассматриваются проекты строительства двух гидроаккумулирующих электростанций.
В Казахстане планируют реализовать проекты по строительству крупных систем накопления энергии, которые смогут сохранять электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными электростанциями, и передавать её в сеть в периоды повышенного потребления.
Как сообщили на заседании Общественного совета при Министерстве энергетики Казахстана, общая мощность таких объектов составит 1,6 ГВт.
В ведомстве отметили, что в развитие возобновляемой энергетики уже вовлечены международные компании «Тоталь Энерджис», «Масдар», «Чайна Пауэр» и «Чайна Энерджи». Компании реализуют проекты ветровых электростанций мощностью до 1 ГВт каждая. При этом рядом с каждым объектом планируется создание системы накопления энергии мощностью около 300 МВт.
Кроме того, в Алматинской области рассматриваются проекты строительства двух гидроаккумулирующих электростанций. Такие объекты позволяют накапливать энергию за счёт перекачки воды в верхние резервуары, а затем вырабатывать электричество в часы пиковых нагрузок.
В Министерстве энергетики считают, что развитие подобных систем повысит устойчивость и маневренность энергосистемы страны, а также позволит эффективнее использовать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников.
