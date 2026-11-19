В Казахстане построят школы, больницы, аэропорты и электростанции по программе «Народная стройка»
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Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предстоящем масштабном строительстве социальных и инфраструктурных объектов во всех регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«В целом, на сегодняшний день Казахстан добился впечатляющих результатов. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы всегда будем стремиться к еще более амбициозным целям.
В Послании я объявил о запуске общенациональной программы «Народная стройка».
В ближайшие годы во всех регионах будут построены детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, реабилитационные учреждения, молодежные творческие центры, театры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, дороги и другие важные объекты», – заявил Глава государства.
По словам Президента, программа охватит всю страну и разные отрасли экономики.
«В истории Суверенного Казахстана еще не было столь грандиозной стройки, которая бы охватила всю страну и все отрасли экономики.
Одним словом, это масштабная стройка, поистине общенациональный проект, который объединит весь наш народ.
Безусловно, данная уникальная программа окажет колоссальное влияние на повышение благосостояния населения, развитие предпринимательства и диверсификацию экономики.
Все объекты, возведенные в ходе «Народной стройки», будут служить во благо нашего народа. Перед промышленными предприятиями и предпринимателями откроются широкие перспективы для роста. Появятся новые рабочие места», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент сообщил, что программа предусматривает строительство энергетических объектов и центров обработки данных.
«Одним словом, принцип «Строить, еще раз строить» станет общенациональным лозунгом Казахстана.
Наряду с объектами социальной инфраструктуры, программа также предусматривает строительство атомных, гидро- и тепловых электростанций, а также центров обработки данных (ЦОДов)».
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