Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предстоящем масштабном строительстве социальных и инфраструктурных объектов во всех регионах Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«В целом, на сегодняшний день Казахстан добился впечатляющих результатов. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы всегда будем стремиться к еще более амбициозным целям.

В Послании я объявил о запуске общенациональной программы «Народная стройка».

В ближайшие годы во всех регионах будут построены детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, реабилитационные учреждения, молодежные творческие центры, театры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, дороги и другие важные объекты», – заявил Глава государства.