Международная компания с инвестициями в $200 млн построит инновационный биофармацевтический хаб полного цикла. Проект планируется реализовать в новом перспективном городе Алатау, участок под который уже выделен. Об этом на полях KGIR-2025 сообщил директор компании "Р-Фарма" Николай Земсков, передаёт BAQ.KZ.

"В рамках поручения Главы государства о достижении 50% доли локализованных лекарственных средств, обеспечение лекарственной и биобезопасности, мы создали совместное предприятие, которое ожидает заключение Соглашение об инвестициях с Правительством РК. Проект прошел одобрение инвестиционного штаба. Нам выдали участок в самом перспективном городе будущего - Алатау, о котором говорил Президент в Послании", - рассказал Николай Земсков.

Инновационный хаб, который создаст несколько сотен рабочих мест, а продукция с локальным статусом будет поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт, планируется реализовать в течение трех лет. Компания также взяла на себя обязательство по снижению стоимости лекарственных средств для потребителей примерно на 20% в течение каждых трех лет, компенсируя это за счет экспортных поставок.

"Одним из ключевых моментов при принятии решения об инвестировании и строительстве биофармацевтического комплекса полного цикла в Казахстане для наших акционеров стали уровень инвестиционного климата, а также последовательная поддержка со стороны государства и предоставленные преференции. Казахстан в полной мере оправдывает свое положение как ключевой хаб в регионе. Мы видим, как с 2009 года элементы поддержки отечественного производителя фармацевтической продукции постоянно улучшаются", — подчеркнул инвестор.

Партнером по проекту выступает компания Khan Tengri Biopharma.