ЕБРР выделит $300 млн на строительство нового золотоперерабатывающего завода в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Соответствующее соглашение было подписано на полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана.

Документ заключили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и компания Solidcore Resources. Еще 300 млн долларов на реализацию проекта предоставит синдикат коммерческих банков в составе ING, Société Générale и Abu Dhabi Commercial Bank.

Таким образом, общий объем финансирования строительства Ертисского гидрометаллургического комбината (ЕГМК) составит 600 млн долларов.

Новый завод построят на территории специальной экономической зоны "Павлодар". Это будет первое в Казахстане высокотехнологичное предприятие полного цикла по переработке упорных золотосодержащих концентратов методом окисления под давлением.

Проектная мощность предприятия составит до 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата в год. Планируется, что ежегодно завод сможет производить до 500 тысяч унций золота в сплаве доре.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 500 постоянных рабочих мест.

Вопросы развития промышленности, строительства, региональной инфраструктуры и дальнейшего инвестиционного сотрудничества также обсудили министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.