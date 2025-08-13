На сайте gosrating.com появилась петиция с призывом отменить обязательную школьную форму в Республике Казахстан. Автор инициативы — Эльмира Асанкызы — предлагает заменить её разумным дресс-кодом, который позволит учащимся носить более доступную и комфортную одежду, сохраняя при этом деловую атмосферу, передает BAQ.KZ.

В документе указывается, что минимальный комплект формы для первоклассника стоит 80-100 тысяч тенге, что составляет до трети средней месячной зарплаты в стране. Для малообеспеченных семей эта сумма становится серьёзным финансовым бременем, особенно с учётом того, что школы часто ограничивают выбор поставщиков, что ведёт к завышенным ценам.

Автор петиции также отмечает, что исследования не подтверждают прямую связь между ношением формы и улучшением дисциплины, успеваемости или снижением буллинга, а сама форма может ограничивать самовыражение и вызывать дискомфорт.

В качестве альтернативы предлагается ввести дресс-код, перенаправить ресурсы на повышение качества образования и создание более инклюзивной школьной среды.

По состоянию на сегодняшний день петицию поддержали 72 человека, семь проголосовали против.