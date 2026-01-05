В Казахстане повысили минимальную цену на сигареты
В Казахстан утверждены новые минимальные розничные цены на табачные изделия, передает BAQ.KZ.
Соответствующие изменения закреплены приказом министра финансов.
Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена пачки из 20 сигарет составит 970 тенге. Новые требования распространяются на сигареты с фильтром и без фильтра, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.
При этом до конца 2025 года продолжает действовать прежний ценовой порог. В период с 1 июля по 31 декабря 2025 года включительно минимальная стоимость пачки из 20 сигарет установлена на уровне 920 тенге.
Приказ принят в соответствии с подпунктом 2-1 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий". Документом также предусмотрено, что Комитет государственных доходов Министерства финансов обеспечит его государственную регистрацию в Министерстве юстиции, размещение на официальном интернет-ресурсе ведомства и представление сведений об исполнении установленных процедур.
Обновленные минимальные розничные цены подлежат обязательному применению на всей территории страны и направлены на дальнейшее регулирование оборота табачной продукции.
