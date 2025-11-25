В Казахстане повысили соцпособия: опубликованы новые суммы выплат за 2025 год
С 1 января 2025 года государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца увеличены на 6,5%
С начала 2025 года Казахстан направил значительные средства на социальную поддержку граждан. На выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета выделено 543,1 млрд тенге. Дополнительно из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) произведены социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца на сумму около 74,6 млрд тенге, передает BAQ.kz.
По данным Минтруда на 1 ноября 2025 года, ГСП по инвалидности получают 542,8 тыс. человек, а пособия по потере кормильца — порядка 175,4 тыс. граждан. Размеры выплат зависят от группы инвалидности, причины её установления и величины прожиточного минимума.
ГСП по потере кормильца рассчитываются с учётом количества иждивенцев, обстоятельств смерти кормильца и также опираются на действующий прожиточный минимум.
Участники системы обязательного социального страхования дополнительно получают выплаты из ГФСС. На 1 ноября социальную выплату по утрате трудоспособности получили 99,1 тыс. человек, по потере кормильца — 67,1 тыс. семей. Размер таких выплат индивидуален и зависит от среднемесячного дохода за последние два года, коэффициента утраты трудоспособности, числа иждивенцев и стажа участия в системе ОСО.
С 1 января 2025 года государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца увеличены на 6,5% вслед за ростом прожиточного минимума. На столько же были повышены выплаты из ГФСС.
В текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют:
- 1 группа — 101 702 тенге,
- 2 группа — 81 362 тенге,
- 3 группа — 55 474 тенге.
Средний размер социальных выплат из ГФСС по состоянию на 1 ноября составляет:
- по утрате трудоспособности — 72 003 тенге,
- по потере кормильца — 75 537 тенге.
