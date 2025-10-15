На пленарном заседании Мажилиса депутат Каракат Абден обратилась к министру внутренних дел Ержану Саденову с вопросом о причинах низкого уровня заработной платы сотрудников специализированных подразделений, занимающихся профилактикой и борьбой с бытовым насилием. По словам депутата, несмотря на важность их работы, уровень оплаты труда этих сотрудников значительно ниже, чем у участковых полицейских, передаёт BAQ.KZ.

"Приведу пример: участковый со стажем 10 лет получает заработную плату около 400 тысяч тенге и имеет право на жилищные пособия — в Астане, например, это примерно 93 тысячи тенге. В то же время инспектор специализированного подразделения с таким же стажем и званием получает всего 250 тысяч тенге. При этом он не имеет права на жилищные пособия, даже если у него есть дети и он снимает жильё, живя только на свою зарплату. Кроме того, по имеющейся информации, на местах наблюдается нехватка кадров в этих подразделениях — около 40%. В связи с этим у меня два вопроса: почему поручение президента не выполнено в полном объёме и почему этим сотрудникам не присвоен должный статус и не обеспечено достойное материальное обеспечение?" — спросила Абден.

В ответ Ержан Саденов отметил, что борьба с бытовым насилием требует не только новой структуры полиции, но и профессионально подготовленных кадров.

"Вы абсолютно правы. Для борьбы с бытовым насилием необходим новый подход и новая полицейская служба. Это не просто должность — это отдельная профессия. Сегодня часто бывает так, что вчерашний выпускник сразу получает звание лейтенанта, но для этой работы нужны опыт и специальные знания. Мы поднимали этот вопрос и рассчитываем на поддержку правительства и депутатов", — сказал министр.

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекұлы также признал существующую диспропорцию в зарплатах между сотрудниками специализированных подразделений и другими полицейскими службами.