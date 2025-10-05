WFF Kazakhstan National Youth Chapter — новая платформа, направленная на развитие лидерства молодежи в сфере продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и климатических инициатив. Это первый Чаптер World Food Forum, созданный не только в Казахстане, но и во всём регионе Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

Инициатива реализуется при координации с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Партнёрами Чаптера выступают МСХ РК, ФАО Казахстан, ведущие университеты страны — КазНУ, КазНАУ, Назарбаев Университет, КазГАСА и другие образовательные учреждения. В дальнейшем планируется привлечение международных доноров, молодёжных и студенческих объединений.

Сегодня молодёжь в возрасте от 14 до 34 лет составляет около 29% населения Казахстана — это более 5,7 млн человек, из которых свыше 2 млн проживают в сельской местности. Создание Национального молодёжного Чаптера World Food Forum открывает новые возможности для вовлечения казахстанской молодёжи в решение глобальных вызовов — от обеспечения продовольственной безопасности до адаптации к изменению климата.

"Будущее сельского хозяйства невозможно без активного участия молодёжи. Мы уверены, что World Food Forum станет площадкой, где молодые лидеры смогут формировать новые идеи, разрабатывать инновационные решения и вносить реальный вклад в аграрный сектор и устойчивое развитие страны", — отметили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Ключевые цели Чаптера включают поддержку устойчивого сельского хозяйства и повышение климатической устойчивости, расширение участия молодых фермеров и специалистов в агропродовольственных системах, создание академических и карьерных возможностей для студентов и молодых профессионалов, продвижение образовательных программ, воркшопов и исследований, инициированных самой молодёжью.

Кроме того, Чаптер станет инструментом вовлечения молодых людей и ключевых стейкхолдеров в развитие агропродовольственных систем через инновации, образование и конструктивный диалог с государственными структурами. Важным направлением также станет укрепление международного сотрудничества и участие Казахстана в глобальных диалогах World Food Forum.

Эта инициатива станет не просто площадкой для обмена идеями, но и реальной точкой роста для нового поколения агропрофессионалов, готовых внести свой вклад в устойчивое будущее Казахстана и всего мира.