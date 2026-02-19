Общенациональная социал-демократическая партия провела республиканский форум и официально запустила социальный проект «PANA» – инициативу по созданию в Казахстане национальной инфраструктуры «островков безопасности» для защиты женщин и детей от бытового насилия, передает BAQ.KZ.

Проект «PANA» представляет собой системное решение, направленное на формирование сети точек первого контакта в коммерческих и общественных помещениях – магазинах, аптеках, салонах красоты и других объектах малого и среднего бизнеса.

Предприниматели, добровольно присоединившиеся к проекту, размещают специальный красный пин с символом матери и ребёнка – знак «Сенің панаң/Твое убежище». С этого момента помещение становится временным безопасным пространством для человека, оказавшегося в ситуации угрозы, до прибытия экстренных служб.

Как отмечалось в ходе форума, проект «PANA» – это не просто социальная акция, а попытка выстроить новую модель государственно-общественного партнёрства. Партия исходит из принципиальной позиции: борьба с бытовым насилием – это не только зона ответственности полиции и кризисных центров, но и задача всего общества.

Особый акцент был сделан на том, что реализация проекта позволяет расширить доступ к помощи без необходимости самостоятельного поиска кризисных центров, снизить латентность бытового насилия за счёт визуального присутствия знаков безопасности в городском пространстве и сформировать культуру нулевой терпимости к насилию на практике, а не только на уровне декларации.

По оценке организаторов, проект может статья примером нового формата взаимодействия государства, гражданского общества и социально-ответственного бизнеса.

Внедрение сети «PANA» создаёт для государства следующие эффекты:

реализацию поручений Президента по укреплению института семьи и защите прав женщин. экономию бюджетных средств за счёт использования инфраструктуры бизнеса. формирование устойчивого кейса государственно-частного партнёрства без запроса дополнительного государственного финансирования.

В работе форума приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители центральных государственных органов, Комиссии по правам человека и правам ребёнка, акимата города Астаны, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

ОСДП заявляет о намерении масштабировать проект «PANA» во всех регионах страны и сформировать единую республиканскую сеть «островков безопасности», которая станет реальным инструментом профилактики семейно-бытовых правонарушений и дополнительным элементом общественной безопасности.