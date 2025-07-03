В Казахстане стартовал новый проект, который обещает упростить доступ к правовой помощи, передает BAQ.KZ. Карагандинский университет имени Е. А. Букетова совместно с IT-командой компании ItByDesign запустили первый в стране бесплатный юридический онлайн-сервис LegalExpert.kz. Система, работающая на базе искусственного интеллекта, предоставляет юридическую консультацию в реальном времени и помогает решать как типовые, так и более сложные правовые вопросы.

Сервис LegalExpert.kz создан для того, чтобы казахстанцы могли быстро и удобно получать юридические советы по множеству вопросов, от трудовых споров и разводов до гражданских, административных и уголовных дел. Как сообщает акимат Карагандинской области, система работает без посредников, полностью онлайн и доступна на казахском и русском языках.

Пользователь заходит на сайт LegalExpert.kz, регистрируется через электронную почту и задает свой вопрос. Искусственный интеллект анализирует запрос, задает уточняющие вопросы (если нужно), и через несколько минут предоставляет подробную пошаговую инструкцию, ссылки на актуальные законы, примеры судебных решений и даже прогноз возможных исходов дела. Все материалы адаптированы под уровень правовой грамотности пользователя, чтобы информация была понятна каждому.

"Более 70% обращений к юристам - это типовые вопросы, такие как невыплата зарплаты, разводы, алименты и споры с работодателями. Мы проанализировали больше 100 тысяч судебных решений и создали систему, которая может быстро и бесплатно помочь в этих ситуациях", - пояснила один из авторов проекта, профессор Карагандинского университета Лариса Кусаинова.

Хотя LegalExpert.kz не может заменить полноценную юридическую помощь, его цель — предоставить простые, быстрые и точные ответы на самые распространенные вопросы. Сервис подскажет, какие документы потребуются для подачи иска, какие риски могут возникнуть, а также предоставит примеры судебных решений, которые могут быть полезны в схожих ситуациях.

На данный момент сервис работает в пилотном режиме в Карагандинской области, но доступен для всех жителей Казахстана. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте LegalExpert.kz и начать получать бесплатную юридическую помощь прямо с мобильного устройства или компьютера.

LegalExpert.kz - это шаг к более доступному и эффективному правосудию для всех казахстанцев.