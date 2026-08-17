Инвесторы в Казахстане смогут решать споры с госорганами без суда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
При Комитете по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры создана Комиссия по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Соответствующие правила утверждены приказом Генерального прокурора Республики Казахстан.
Новый механизм позволит рассматривать разногласия, возникающие при реализации инвестиционных проектов, до обращения сторон в суд.
Речь идет о спорах инвесторов с государственными и местными исполнительными органами, учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, если они непосредственно связаны с инвестиционной деятельностью.
В частности, разногласия могут касаться решений, действий или бездействия госорганов, исполнения обязательств, создания условий для реализации проекта и других вопросов.
«Главная цель этого механизма – своевременно устранить спорные вопросы, которые могут возникать при реализации инвестиционных проектов, и не допустить, чтобы административные разногласия становились препятствием для инвестиций», – отметил председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы.
Каждый спор будет рассматриваться коллегиально. Под конкретный случай сформируют комиссию из пяти человек с учетом обстоятельств дела.
В ее состав войдут представители Комитета по защите прав инвесторов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел. При необходимости к рассмотрению смогут привлекать представителей профильных государственных органов.
Обратиться в комиссию смогут инвесторы, государственные органы и инвестиционный прокурор.
При этом полномочия нового органа ограничены инвестиционными спорами. Корпоративные, коммерческие и другие гражданско-правовые разногласия, не связанные с инвестиционной деятельностью, комиссия рассматривать не будет.
«Мы рассматриваем этот механизм прежде всего как инструмент оперативной защиты инвесторов. Наша задача – чтобы возникающие споры решались максимально быстро и конструктивно, а инвестиционные проекты продолжали реализовываться без необоснованных административных барьеров», – подчеркнул Бауыржан Ералы.
Таким образом, стороны смогут попытаться урегулировать разногласия на специализированной площадке еще до судебного разбирательства.
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми