Инвесторы в Казахстане смогут решать споры с госорганами без суда

При Комитете по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры создана Комиссия по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Соответствующие правила утверждены приказом Генерального прокурора Республики Казахстан.

Новый механизм позволит рассматривать разногласия, возникающие при реализации инвестиционных проектов, до обращения сторон в суд.

Речь идет о спорах инвесторов с государственными и местными исполнительными органами, учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, если они непосредственно связаны с инвестиционной деятельностью.

В частности, разногласия могут касаться решений, действий или бездействия госорганов, исполнения обязательств, создания условий для реализации проекта и других вопросов.

«Главная цель этого механизма – своевременно устранить спорные вопросы, которые могут возникать при реализации инвестиционных проектов, и не допустить, чтобы административные разногласия становились препятствием для инвестиций», – отметил председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы.

Каждый спор будет рассматриваться коллегиально. Под конкретный случай сформируют комиссию из пяти человек с учетом обстоятельств дела.

В ее состав войдут представители Комитета по защите прав инвесторов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел. При необходимости к рассмотрению смогут привлекать представителей профильных государственных органов.

Обратиться в комиссию смогут инвесторы, государственные органы и инвестиционный прокурор.

При этом полномочия нового органа ограничены инвестиционными спорами. Корпоративные, коммерческие и другие гражданско-правовые разногласия, не связанные с инвестиционной деятельностью, комиссия рассматривать не будет.

«Мы рассматриваем этот механизм прежде всего как инструмент оперативной защиты инвесторов. Наша задача – чтобы возникающие споры решались максимально быстро и конструктивно, а инвестиционные проекты продолжали реализовываться без необоснованных административных барьеров», – подчеркнул Бауыржан Ералы.

Таким образом, стороны смогут попытаться урегулировать разногласия на специализированной площадке еще до судебного разбирательства.