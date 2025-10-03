Министерство туризма и спорта Республики Казахстан приступило к внедрению информационной системы "Цифровая платформа физической культуры и спорта" (e-Sport), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый цифровой ресурс станет единым порталом, где будет собрана актуальная информация о спортсменах, соревнованиях, спортивных объектах и профильных организациях.

Платформа решает сразу несколько задач. Она позволит сформировать единую базу данных спортсменов, тренеров, судей и методистов, обеспечит электронное подтверждение спортивной квалификации, а также членства в спортивных организациях. Кроме того, e-Sport включает электронный календарь спортивно-массовых мероприятий и реестр спортивных объектов по всей стране. Еще одна важная функция — переход государственных услуг в проактивный цифровой формат, что значительно упростит взаимодействие граждан со спортивными структурами.

На текущем этапе проект уже перешел в пилотную фазу. В тестовом режиме работают такие модули, как электронные паспорта спортсменов, тренеров и судей, а также календарь мероприятий и реестр спортивных сооружений. Наполнение платформы и проверка ее функциональности ведется в сотрудничестве с 83 спортивными федерациями и 50 организациями, включая местные исполнительные органы.

Важно отметить, что несмотря на цифровизацию, порядок присвоения спортивных званий остается без изменений. Он регулируется Приказом от 29 июля 2014 года № 300, который по-прежнему служит официальной основой для подтверждения званий. В случае утраты удостоверения спортсмену необходимо направить письменное обращение в Комитет по делам спорта и физической культуры, чтобы документ был восстановлен.