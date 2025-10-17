На заседании по обсуждению проекта Цифрового кодекса вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал, как в Казахстане планируют измерять цифровую зрелость и защищать персональные данные, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, уже сейчас существуют методики оценки уровня цифровизации, однако они требуют систематизации и унификации.

"Мы смотрим по уровню оцифрованности данных. Если мы говорим про систему здравоохранения, то должен быть сформированный пакет данных о гражданине как клиента поликлиники и медицинских организаций. Если мы говорим про сферу строительства автодорог, то мы должны иметь полный паспорт автодорог. Есть некая сущность, это человек, либо какой-то другой объект, юридическое лицо, дорога, организация образования, вокруг которой мы должны сформировать необходимый набор полей для того, чтобы иметь возможность прогнозировать, выстраивать какое-то экономическое планирование, сколько поликлиник в каких районах города, в каких городах необходимо строить, каким образом должны строиться автодороги, где это более приоритетно с учетом текущей загруженности и количества граждан, проживающих рядом с ними и так далее", – пояснил Коняшкин.

Кроме того, одним из ключевых критериев цифровой зрелости станет информационная безопасность.

"Это доля информационных систем, подключенных к сервису контроля доступа персональных данных, доля систем подключенных к оперативному центру информационной безопасности, то есть это те обязательные вещи, которые позволяют обеспечить необходимый уровень как сохранности персональных данных, так и защиты от потенциальных взломов извне", – отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что оценка цифровой зрелости должна проводиться не только внутри госорганов, но и с участием бизнеса и граждан. Для этого планируется использовать существующие инструменты: обращения через еОtinish, звонки на 109 и опросы в мобильном приложении eGov Mobile.

"Довольно-таки хорошая репрезентативность. Я вам гарантирую, что эти опросы по количеству опрошенных граждан и репрезентативности выборки точно лучше, чем любой опрос, который проводится в оффлайн формате, проходя или опрашивая граждан на улицах", – добавил Коняшкин.

Отдельно он остановился на вопросе биометрии. Сейчас установка домофонов и других систем с биометрической идентификацией не регулируется законом, что создаёт риски утечек данных.

"Мы закрепляем в Цифровом кодексе понятие национальной биометрической платформы и правила взаимодействия с государственными базами. Это важно, чтобы данные не могли утекать из частных систем и использоваться злоумышленниками", – пояснил он.

На вопрос о громких утечках персональных данных Коняшкин ответил, что большинство из них происходили не из государственных баз, а из частных платформ и микрофинансовых организаций.

"Все госорганы и частные структуры обязаны подключаться к сервисам контроля доступа персональных данных. Без согласия гражданина его данные не могут уходить во внешние системы. Все выданные согласия отражаются в приложении eGov Mobile, где можно посмотреть, кому и когда давали согласие", – отметил он.

Вице-министр добавил, что в министерстве намерены ужесточить регулирование хранения данных, чтобы повысить уровень защиты граждан и исключить несанкционированный доступ.