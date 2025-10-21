В Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в городах страны. Об этом на заседании Правительства сообщил руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов, передает BAQ.KZ.

Проект подразумевает развертывание сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях.

"Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики", - сказал Ахметов.

На первом этапе проект охватит 400 локаций в 10 городах. К 2026 году планируется расширить сеть до 10 тыс. точек доступа, а к 2027 году – до 20 тыс.