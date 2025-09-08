Казахстан в течение трёх лет должен стать полностью цифровой страной. Об это в ежегодном Послании отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, стремительное развитие искусственного интеллекта уже сегодня влияет на поведение и образ жизни людей, особенно молодежи.

"Иначе и быть не может. Этот процесс радикально меняет устоявшийся порядок во всем мире и образ жизни людей. Мы должны быть к этому готовы и действовать решительно", – отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что отставание в этой сфере может иметь тяжелые последствия.

"Я поставил перед страной очень важную стратегическую цель. Казахстан в течение трех лет обязан стать полностью цифровым государством. Считаю необходимым на базе действующего профильного ведомства создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новое министерство должен возглавить специалист на уровне вице-премьера", – сказал Президент.

Он добавил, что для модернизации всех сфер экономики правительству необходимо повсеместно внедрять искусственный интеллект.