В Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан в течение трёх лет должен стать полностью цифровой страной. Об это в ежегодном Послании отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Президента, стремительное развитие искусственного интеллекта уже сегодня влияет на поведение и образ жизни людей, особенно молодежи.
"Иначе и быть не может. Этот процесс радикально меняет устоявшийся порядок во всем мире и образ жизни людей. Мы должны быть к этому готовы и действовать решительно", – отметил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что отставание в этой сфере может иметь тяжелые последствия.
"Я поставил перед страной очень важную стратегическую цель. Казахстан в течение трех лет обязан стать полностью цифровым государством. Считаю необходимым на базе действующего профильного ведомства создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новое министерство должен возглавить специалист на уровне вице-премьера", – сказал Президент.
Он добавил, что для модернизации всех сфер экономики правительству необходимо повсеместно внедрять искусственный интеллект.
"Если мы хотим развивать Казахстан как конкурентоспособное государство, то должны работать по-новому", – поручил Токаев.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции