  • 8 Сентября, 12:09

В Казахстане появится новое министерство искусственного интеллекта

Сегодня, 11:12
Фото: pixabay.com

Казахстан в течение трёх лет должен стать полностью цифровой страной. Об это в ежегодном Послании отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, стремительное развитие искусственного интеллекта уже сегодня влияет на поведение и образ жизни людей, особенно молодежи.

"Иначе и быть не может. Этот процесс радикально меняет устоявшийся порядок во всем мире и образ жизни людей. Мы должны быть к этому готовы и действовать решительно", – отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что отставание в этой сфере может иметь тяжелые последствия.

"Я поставил перед страной очень важную стратегическую цель. Казахстан в течение трех лет обязан стать полностью цифровым государством. Считаю необходимым на базе действующего профильного ведомства создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Новое министерство должен возглавить специалист на уровне вице-премьера", – сказал Президент.

Он добавил, что для модернизации всех сфер экономики правительству необходимо повсеместно внедрять искусственный интеллект.

"Если мы хотим развивать Казахстан как конкурентоспособное государство, то должны работать по-новому", – поручил Токаев.

