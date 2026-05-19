В Казахстане появится новый аэропорт у моря
В Мангистауской области продолжается строительство нового аэропорта в курортной зоне "Кендерли". Возведение объекта ведется в рамках поручений Президента по развитию туристического потенциала региона, передает BAQ.kz.
О ходе реализации проекта на заседании Правительства сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Где строится аэропорт
По его словам, аэропорт строится в Каракиянском районе, в 13 километрах от побережья Каспийского моря. Общая площадь объекта составляет 599 гектаров.
Ход строительства
Стоимость проекта оценивается в 56,9 млрд тенге. На сегодняшний день уже освоено 19,9 млрд тенге. На строительной площадке круглосуточно работают 215 человек и задействовано 122 единицы спецтехники.
По данным акимата, общий объем выполненных строительных работ достиг 32%.
"Согласно утвержденному графику, запуск аэропорта запланирован на IV квартал 2026 года", - сообщил Нурдаулет Килыбай.
На первом этапе проекта строится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров. Она позволит принимать самолеты типов Q-400, ATR и CRJ.
Какие будут аваирейсы
В дальнейшем инфраструктуру аэропорта планируют расширить для приема лайнеров Airbus A320 и Boeing 737.
Также власти рассчитывают открыть девять новых авиамаршрутов - как внутренних, так и международных.
Ожидается, что запуск аэропорта станет одним из ключевых факторов развития туристической зоны "Кендерли" и увеличит транспортную доступность побережья Каспийского моря.
