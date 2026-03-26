Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало разрешение Abu Dhabi Commercial Bank на создание дочернего банка в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) получил официальное разрешение на открытие дочернего банка в Казахстане.

«Открытие нового иностранного банка соответствует поручению Главы государства К.К.Токаева по повышению конкуренции в банковском секторе и является результатом проведенной Агентством реформы по либерализации банковского законодательства и созданию открытой, прозрачной и конкурентной среды для привлечения надежных иностранных банков в Казахстан», — сообщили в Агентстве.

ADCB является одним из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов. Его основным акционером выступает инвестиционная компания Mubadala Investment Company PJSC, полностью принадлежащая правительству Абу-Даби.

Банк имеет высокие международные рейтинги (A+/F1/Stable по шкале Fitch). По состоянию на конец 2025 года его активы превышали 210 млрд долларов, собственный капитал — более 24 млрд долларов, а годовая прибыль — свыше 3 млрд долларов.

В Казахстане ADCB будет единственным акционером создаваемого банка и обеспечит его капитализацию, стратегическое управление и операционную поддержку.

«Новый банк планирует предоставлять полный спектр банковских услуг, а также развивать исламское финансирование через механизм «исламского окна», что расширит продуктовую линейку и повысит доступность альтернативных финансовых инструментов на рынке», — отметили в ведомстве.

После создания инфраструктуры и выполнения всех требований законодательства банк получит универсальную банковскую лицензию.

Разрешение на открытие дочернего банка, а также согласие на получение статуса банковского холдинга и создание дочерней организации были выданы постановлениями Агентства от 20 марта 2026 года.

Ожидается, что появление нового игрока усилит конкуренцию на банковском рынке Казахстана, расширит доступ к финансовым услугам для бизнеса и населения и привлечет международный капитал в страну.