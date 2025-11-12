В Мажилисе прошли обсуждения в рамках проекта Цифрового кодекса, где особое внимание уделили мерам по поддержке казахстанских IT-разработчиков и внедрению отечественного мессенджера Aitu в государственные органы, передаёт BAQ.KZ.

Депутат Никита Шаталов напомнил, что поручение по внедрению данного приложения дал Президент, и спросил, какие шаги предпринимаются для расширения числа подобных национальных цифровых продуктов.

"Мы знаем, глава государства дал поручение внедрить в работу государственных органов отечественный мессенджер Aitu. Это казахстанская разработка, которая отвечает всем требованиям информационной безопасности, включая локализацию данных. Что делает Цифровой кодекс для того, чтобы таких решений было больше, и как продвигается внедрение приложения?" — обратился депутат к разработчикам и министерству.

Отвечая на вопрос, депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что Цифровой кодекс закрепит новую систему регулирования и доверия к национальным цифровым продуктам.

"Ранее существовал реестр доверенного программного обеспечения, использовавшийся для нужд информационной безопасности внутри госорганов. Сегодня этот механизм трансформируется в реестр доверенных цифровых объектов, который станет более комплексным инструментом. Мы понимаем, что одних программных решений уже недостаточно. Если в программном обеспечении можно требовать стопроцентной отечественной разработки, то в крупных платформах, цифровых экосистемах неизбежно присутствуют иностранные компоненты. Но даже в таких случаях они должны соответствовать требованиям по локализации данных, если претендуют на участие в государственном управлении или в системах безопасности", — сказала она.

По словам депутата, этот реестр станет фильтром доверия к цифровым решениям, что позволит государству опираться на проверенные продукты и стимулировать развитие внутреннего рынка.

"Мы надеемся, что такая система даст импульс увеличению числа отечественных разработок и усилит их долю на рынке за счет требований локализации и поддержки со стороны государства", — отметила Екатерина Смышляева.

По словам заместителя министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрия Муна, перевод государственных служащих на использование Aitu уже идет полным ходом.