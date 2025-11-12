В Казахстане появится реестр доверенных цифровых объектов
Обсуждения поправок по цифровому кодексу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе прошли обсуждения в рамках проекта Цифрового кодекса, где особое внимание уделили мерам по поддержке казахстанских IT-разработчиков и внедрению отечественного мессенджера Aitu в государственные органы, передаёт BAQ.KZ.
Депутат Никита Шаталов напомнил, что поручение по внедрению данного приложения дал Президент, и спросил, какие шаги предпринимаются для расширения числа подобных национальных цифровых продуктов.
"Мы знаем, глава государства дал поручение внедрить в работу государственных органов отечественный мессенджер Aitu. Это казахстанская разработка, которая отвечает всем требованиям информационной безопасности, включая локализацию данных. Что делает Цифровой кодекс для того, чтобы таких решений было больше, и как продвигается внедрение приложения?" — обратился депутат к разработчикам и министерству.
Отвечая на вопрос, депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что Цифровой кодекс закрепит новую систему регулирования и доверия к национальным цифровым продуктам.
"Ранее существовал реестр доверенного программного обеспечения, использовавшийся для нужд информационной безопасности внутри госорганов. Сегодня этот механизм трансформируется в реестр доверенных цифровых объектов, который станет более комплексным инструментом. Мы понимаем, что одних программных решений уже недостаточно. Если в программном обеспечении можно требовать стопроцентной отечественной разработки, то в крупных платформах, цифровых экосистемах неизбежно присутствуют иностранные компоненты. Но даже в таких случаях они должны соответствовать требованиям по локализации данных, если претендуют на участие в государственном управлении или в системах безопасности", — сказала она.
По словам депутата, этот реестр станет фильтром доверия к цифровым решениям, что позволит государству опираться на проверенные продукты и стимулировать развитие внутреннего рынка.
"Мы надеемся, что такая система даст импульс увеличению числа отечественных разработок и усилит их долю на рынке за счет требований локализации и поддержки со стороны государства", — отметила Екатерина Смышляева.
По словам заместителя министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрия Муна, перевод государственных служащих на использование Aitu уже идет полным ходом.
"Мы живем в то время, когда госслужащие должны быть мобильными и в моменте решать задачи с помощью цифровых инструментов. Для этого важно, чтобы мессенджеры соответствовали требованиям информационной безопасности. Поэтому было принято решение перевести государственных служащих на отечественный мессенджер Aitu. В рамках этой работы предоставляются серверные мощности, чтобы приложение функционировало в закрытой сети. Кроме того, система будет интегрирована с интеллектуальными ассистентами на базе искусственного интеллекта, что упростит коммуникацию внутри госорганов", — пояснил он.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Астану накроют снег и гололед