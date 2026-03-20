Министерство транспорта Казахстана определило приоритеты развития автодорожной отрасли на 2026-2028 годы. В планах - пересмотр подходов к строительству дорог, масштабный ремонт и внедрение новых технологий, передает BAQ.KZ.

Минтранс намерен изменить подход к выбору дорожных покрытий в зависимости от нагрузки и назначения трасс.

Так, на подъездных дорогах к небольшим населённым пунктам приоритет будет отдаваться более доступным решениям - гравийным и щебёночным покрытиям.

В то же время на участках с высокой транспортной нагрузкой, особенно на международных маршрутах, планируется расширить применение цементобетонных дорог.

«Предусмотрен пересмотр подходов к выбору типов дорожных покрытий. На подъездных дорогах к малым населённым пунктам приоритет будет отдан гравийным и щебёночным решениям. В то же время на участках с высокой транспортной нагрузкой, прежде всего на международных маршрутах, расширится применение цементобетонных покрытий, отличающихся повышенной долговечностью и устойчивостью к климатическим условиям», - сообщили в Министерстве транспорта.

10 тысяч километров дорог

Одним из ключевых направлений станет увеличение объёмов ремонта.

К 2028 году планируется довести объём среднего ремонта дорог республиканского значения до 10 тысяч километров.

Параллельно будут реализованы крупные инфраструктурные проекты, включая участки «Бейнеу – Саксаульский», «Кызылорда – Саксаульский», «Саксаульский – Улгайсын» и «Жанаозен – Кендирли – Темирбаба».

Цифровые дороги и 5G

Отдельное внимание уделяется внедрению цифровых решений в дорожную инфраструктуру.

Вдоль ключевых маршрутов планируется развитие волоконно-оптической связи и внедрение технологий 5G.

«Дополнительно предусмотрена интеграция дорожной инфраструктуры с цифровыми решениями. Вдоль ключевых маршрутов будет развиваться волоконно-оптическая связь и внедряться технологии 5G, что создаст основу для дальнейшего развития интеллектуальных транспортных систем», — отметили в ведомстве.

Новые технологии и материалы

В строительстве дорог планируется активнее использовать современные материалы, включая полимер-модифицированные битумы отечественного производства.

Также будет внедрена предварительная экспертиза проектных решений и научно-техническое сопровождение проектов на этапе реализации.

Ключевую роль в этом процессе отведут Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту.

«Ключевая роль в научно-техническом обеспечении отводится Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту (КаздорНИИ), который участвует в разработке технико-экономических обоснований, анализе транспортных нагрузок и внедрении новых технологий», — сообщили в Минтрансе.

Что это даст

В министерстве рассчитывают, что реализация программы позволит повысить качество дорожной сети и усилить транзитный потенциал страны.