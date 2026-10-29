В Казахстане появятся многофункциональные сервисные хабы вдоль автодорог

В Казахстане планируют изменить систему придорожного сервиса: вместо отдельных объектов будут создавать многофункциональные хабы, внедрять цифровую карту инфраструктуры и привлекать частных инвесторов. Меры предусмотрены Планом развития придорожного сервиса, утверждённым Министерством транспорта РК 14 октября 2026 года.

Новые комплексы смогут объединять АЗС, зарядные станции для электромобилей, кафе, гостиницы, магазины, СТО, санитарные зоны и парковки. Их оснащение будет зависеть от категории дороги и интенсивности движения.

Также планируется разработать единую схему размещения сервисных объектов с учётом транспортных потоков, инженерных коммуникаций и перспектив развития территорий.

Для удобства автомобилистов предусмотрено внедрение цифрового реестра объектов, интерактивной карты придорожной инфраструктуры, системы мониторинга и онлайн-сервиса.

Развивать сеть будут с привлечением частного бизнеса. Предусмотрены конкурсные процедуры, сопровождение инвестиционных проектов и механизмы государственно-частного партнёрства. Отдельное внимание уделят качеству обслуживания и безопасности водителей и пассажиров.

Сейчас вдоль 25 тыс. км республиканских автодорог Казахстана работают 1 428 объектов придорожного сервиса. Из них 1 329, или 93%, соответствуют национальному стандарту.