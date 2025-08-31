День шахтёра традиционно ассоциируется с мужеством и тяжёлым трудом. Но сегодня эта профессия переживает важные перемены. В Казахстане активно внедряются цифровые и роботизированные технологии, которые меняют саму философию работы под землёй. Теперь безопасность, эффективность и экология ставятся во главу угла, как на помощь шахтёрам приходят современные системы мониторинга, беспилотная техника и инновационные установки читайте в материале BAQ.KZ.

Азот против огня

Одной из главных угроз в угольных шахтах всегда были эндогенные пожары, возникающие из-за самовозгорания угольных пластов. Чтобы снизить риск, компания Qarmet первой в Казахстане внедрила современную азотную мембранную установку. Внедрение данного оборудования – часть комплекса мероприятий по модернизации систем безопасности на шахтах Угольного департамента АО Qarmet. Она подаёт в шахту азот высокой концентрации, вытесняя кислород и создавая среду, где горение невозможно.

"Мы впервые поставили у себя установку, аналогов которой нет в Казахстане. Она закачивает в шахту чистый азот концентрацией до 99 процентов, значительно снижая вероятность возгорания", - пояснил главный механик управления "Спецшахтомонтаждегазация" Андрей Жабровец.

По словам специалистов, производительность этой установки втрое выше, чем у оборудования, которое используют горноспасательные отряды. Это позволит быстрее нормализовать газовую обстановку и надёжнее защитить шахтёров.

Азотная установка соответствует современным требованиям к охране труда и промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли. Она обеспечит защиту шахтеров и предотвратит простои в работе, вызванные нештатными ситуациями, благодаря чему шахта "Казахстанская" возобновит полноценную работу.

Шахта в режиме онлайн

Другим шагом к безопасности стала цифровизация. На шахтах Qarmet внедряется система DMMS от казахстанской компании AG TECH. Она позволяет в реальном времени отслеживать перемещение людей и техники, контролировать датчики газа, вести сейсмомониторинг и координировать работу всех шахт через единую диспетчерскую.

Если шахтёр окажется в опасной зоне или перестанет двигаться, система мгновенно передаст сигнал диспетчеру. Таким образом, цифровые технологии становятся реальным инструментом спасения жизней.

Связь и "умные каски"

Развитие шахт невозможно без промышленного интернета.

"Когда на предприятиях есть базовые станции 4G или 5G, всё оборудование и даже каски сотрудников можно снабдить датчиками. Это позволит мгновенно передавать информацию в диспетчерский пункт", - отмечает министр цифрового развития РК Багдат Мусин.

Уже сегодня на некоторых казахстанских шахтах применяются "умные каски", которые фиксируют местоположение и состояние горняка: давление, движение, положение тела. Если человек теряет сознание или долго остаётся неподвижным, сигнал тревоги тут же поступает в диспетчерскую.

Роботизированные самосвалы

Технологии выходят за рамки шахт. На карьерах Eurasian Resources Group (ERG) в Павлодарской области начали курсировать беспилотные самосвалы. Эти машины работают круглосуточно, транспортируя горную массу между пунктами погрузки и разгрузки без участия водителя.

"За несколько месяцев работы в опытном режиме мы перевезли свыше 1 млн тонн горной массы. До 2027 года планируем довести объём до 115 млн тонн", - рассказал генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

По его словам, беспилотная техника не только повышает производительность, но и снижает риски для людей, выводя их из самых опасных процессов.

Шаг в будущее

Сегодня шахты Казахстана становятся не просто местом тяжёлого труда, а полигоном для внедрения высоких технологий. Азотные установки, цифровые платформы, промышленные сети, умные каски и беспилотная техника меняют привычный облик отрасли.

Это значит, что День шахтёра всё больше становится не только праздником памяти и уважения, но и символом движения вперёд. Профессия, которая веками ассоциировалась с риском и опасностью, постепенно превращается в высокотехнологичную сферу, где главная ценность — жизнь и безопасность человека.