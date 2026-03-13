Министерство здравоохранения Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, предусматривающий изменения в процедуре медицинского освидетельствования на состояние опьянения, передает BAQ.KZ.

Документ размещен на портале Открытые НПА, где он будет находиться на обсуждении до 27 марта.

В ведомстве отмечают, что предлагаемые изменения направлены на повышение точности и прозрачности процедуры освидетельствования. При этом речь идет не только об установлении алкогольного опьянения, но и о выявлении состояния, вызванного другими психоактивными веществами.

Одним из основных нововведений проекта является введение качественных показателей степени опьянения. По мнению разработчиков документа, это позволит медицинским специалистам более четко фиксировать состояние человека и сократить количество спорных ситуаций, когда результаты обследования вызывают сомнения.

Кроме того, проект предусматривает более подробное описание лабораторных исследований, используемых при освидетельствовании. Предполагается, что это сделает процедуру более понятной и объективной для граждан.

В Министерство здравоохранения Республики Казахстан рассчитывают, что предлагаемые изменения помогут повысить достоверность медицинских заключений и укрепить доверие населения к системе здравоохранения.

Ранее издание Курсив сообщало, что некоторые водители выражали несогласие с результатами медицинского освидетельствования и жаловались на возможные нарушения при проведении процедуры.

Также накануне стало известно, что на предприятиях страны планируется проводить проверки сотрудников на алкогольное и наркотическое опьянение. Для этого предполагается создать специальные кабинеты для проведения таких тестов.