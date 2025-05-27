В Казахстане предлагают расширить список профессиональных праздников
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
43Фото: pixabay.com
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана инициировало внесение изменений в перечень профессиональных праздников, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующий проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое продлится до 12 июня 2025 года.
Согласно документу, предлагается установить шесть новых профессиональных праздников:
- День предпринимателей Казахстана
- День ремесленников Казахстана
- День работников сферы естественных монополий
- День работника санитарно-эпидемиологической службы
- День работников кадровой службы
- День работника сферы общественного питания
Кроме того, планируется изменить дату празднования Дня энергетика — вместо традиционного третьего воскресенья декабря его хотят перенести на фиксированную дату — 22 декабря.
Как отмечают в Минтруда, цель инициативы — актуализировать и систематизировать календарь профессиональных праздников, отразив в нём вклад представителей различных сфер в развитие страны.
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