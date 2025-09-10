В Казахстане предлагают создать единое "портмоне" данных о гражданах
В Казахстане может появиться своя биржа данных.
Фракция партии "AMANAT" направила официальный запрос Премьер-министру, призвав к срочным и системным мерам по реформированию работы с государственными данными, передает BAQ.KZ.
Поводом для инициативы стал тревожный анализ текущего состояния цифровизации в Казахстане, озвученный в контексте Послания Главы государства, где развитие цифровой экономики и внедрение ИИ определены как ключевые приоритеты.
Несмотря на амбициозные планы и заявления, факты говорят об обратном: лишь половина необходимых данных оцифрована, и то с разным качеством. В то время как в таких отраслях, как финансы и юстиция, уровень цифровизации превышает 90%, в сельском хозяйстве, экологии и образовании он не достигает даже 40%.
При этом оцифрованные данные остаются разрозненными и закрытыми: каждое ведомство работает в своём "информационном пузыре", не обмениваясь информацией и фактически создавая "дата-феодализм". Из-за отсутствия единой экосистемы граждане вынуждены многократно вводить одну и ту же информацию, а посредники получают к ней доступ быстрее, чем официальные госорганы.
Ситуация усугубляется низким качеством данных — дубли, устаревшие записи и отсутствие автоматического обновления ведут к искажению реальной картины. В системах здравоохранения нередки случаи, когда у одного пациента обнаруживаются несколько карт, а в АПК по-прежнему "живут" виртуальные коровы.
Также вызывают обеспокоенность:
-
Отсутствие развитой инфраструктуры для сбора данных (датчиков, телеметрии, IoT);
-
Бюрократическая практика требовать бумажные копии при наличии электронных версий;
-
Неэффективное использование собранной информации.
Партия "AMANAT" предлагает ряд конкретных решений, включая:
-
Запуск "цифрового портмоне" гражданина для хранения базовой информации;
-
Создание национальной биржи данных;
-
Введение системы оценки эффективности работы с данными;
-
Расширение функций дата-офицеров и улучшение качества цифровой информации;
-
Финансирование инфраструктуры сбора и обработки данных.
Фракция также выразила готовность обеспечить качественное правовое сопровождение реформ в рамках подготовки проекта цифрового кодекса.
"При данных масштабах задач данные становятся не просто активом, а стратегическим ресурсом. Без прозрачности, точности и единства данных — цифровая трансформация невозможна", — подчеркнула депутат Елена Смышляева.
