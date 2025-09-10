Фракция партии "AMANAT" направила официальный запрос Премьер-министру, призвав к срочным и системным мерам по реформированию работы с государственными данными, передает BAQ.KZ.

Поводом для инициативы стал тревожный анализ текущего состояния цифровизации в Казахстане, озвученный в контексте Послания Главы государства, где развитие цифровой экономики и внедрение ИИ определены как ключевые приоритеты.

Несмотря на амбициозные планы и заявления, факты говорят об обратном: лишь половина необходимых данных оцифрована, и то с разным качеством. В то время как в таких отраслях, как финансы и юстиция, уровень цифровизации превышает 90%, в сельском хозяйстве, экологии и образовании он не достигает даже 40%.

При этом оцифрованные данные остаются разрозненными и закрытыми: каждое ведомство работает в своём "информационном пузыре", не обмениваясь информацией и фактически создавая "дата-феодализм". Из-за отсутствия единой экосистемы граждане вынуждены многократно вводить одну и ту же информацию, а посредники получают к ней доступ быстрее, чем официальные госорганы.

Ситуация усугубляется низким качеством данных — дубли, устаревшие записи и отсутствие автоматического обновления ведут к искажению реальной картины. В системах здравоохранения нередки случаи, когда у одного пациента обнаруживаются несколько карт, а в АПК по-прежнему "живут" виртуальные коровы.

Также вызывают обеспокоенность:

Отсутствие развитой инфраструктуры для сбора данных (датчиков, телеметрии, IoT);

Бюрократическая практика требовать бумажные копии при наличии электронных версий;

Неэффективное использование собранной информации.

Партия "AMANAT" предлагает ряд конкретных решений, включая:

Запуск "цифрового портмоне" гражданина для хранения базовой информации;

Создание национальной биржи данных;

Введение системы оценки эффективности работы с данными;

Расширение функций дата-офицеров и улучшение качества цифровой информации;

Финансирование инфраструктуры сбора и обработки данных.

Фракция также выразила готовность обеспечить качественное правовое сопровождение реформ в рамках подготовки проекта цифрового кодекса.