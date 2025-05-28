Депутат Мажилиса Олжас Куспеков направил запрос в адрес заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики РК Серика Жумангарина с предложением легализовать платную тонировку передних боковых стекол автомобилей, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, вопрос легализации тонировки поднимался им с 2024 года как на парламентской площадке, так и в ходе общественных обсуждений. Инициатива направлена не только на удовлетворение общественного запроса, но и на создание устойчивого источника неналоговых поступлений в бюджет.

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 6,1 миллиона транспортных средств, 86,5% из которых — легковые автомобили. Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения в 50 МРП (около 184 тысяч тенге), бюджет может ежегодно получать свыше 50 миллиардов тенге.

Куспеков предлагает направить эти средства в специально создаваемый фонд развития инфраструктуры, с их последующим целевым использованием на ремонт и содержание автодорог.

Депутат напомнил, что технический регламент Таможенного союза допускает использование тонировки при светопропускании не менее 70%, и этот показатель должен стать основой национального подхода. В качестве примеров он привел Кыргызстан и Узбекистан, где подобные механизмы уже реализуются, а также ОАЭ и Южную Корею, где разрешенная степень затемнения составляет от 40% до 50%.

Также Куспеков предложил ввести дифференцированные тарифы на разрешения в зависимости от категории автомобиля — эконом, бизнес или премиум-класса, и обеспечить контроль за соблюдением норм светопропускания при техосмотрах.

Парламентарий считает, что узаконенная платная тонировка может стать примером эффективной государственной услуги, аналогичной продаже VIP-госномеров, которая принесла бюджету 15,8 млрд тенге в 2024 году.