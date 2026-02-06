В Казахстане предлагают заморозить рост аренды для малого бизнеса
Министерство торговли и интеграции РК вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Правила оказания мер государственной поддержки субъектам внутренней торговли. Одним из ключевых предложений документа является ограничение повышения арендной платы для малого и среднего бизнеса на период действия субсидий и гарантий, передает BAQ.KZ.
По замыслу разработчиков, мера позволит предпринимателям планировать расходы, снизить риски внезапного роста арендной платы и обеспечить предсказуемость работы. В частности, ограничения касаются торговых мест, предоставляемых в рамках программ субсидирования части ставки вознаграждения или гарантий по кредитам.
Кроме того, проект предусматривает льготное размещение продукции казахстанских производителей на полках торговых точек и закрепление требования закупать товары, сырье и материалы у местных предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей.
Обсуждение проекта продлится до 20 февраля 2026 года на портале "Открытые НПА". Министерство призывает предпринимателей, экспертов и всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении.
