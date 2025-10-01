В Казахстане запущена петиция с требованием полностью запретить эксплуатацию животных в индустрии развлечений, передает BAQ.KZ. Документ адресован Министерству экологии и природных ресурсов, Парламенту и Правительству РК.

Авторы петиции настаивают:

запретить использование диких и домашних животных в цирках, включая гастроли, аренду и показ номеров с дрессурой;

установить мораторий на создание новых зоопарков с вольерным содержанием;

поэтапно трансформировать действующие зоопарки в санктуарии и приюты для животных;

предусмотреть переходный период от 3 до 5 лет, включая программы передержки и релокации животных, а также перепрофилирование персонала.

Инициаторы напоминают, что во многих странах Европы и в Турции уже введены аналогичные запреты. По их словам, животные в зоопарках содержатся в условиях, далеких от естественной среды обитания, что приводит к болезням и стрессу, а цирковая дрессура основана на насилии и подавлении инстинктов.

Казахстану важно идти в ногу с мировыми тенденциями и формировать гуманное отношение к животным. Запрет зоопарков и цирков с животными не только защитит их от жестокого обращения, но и станет шагом к развитию экологически ответственного общества, — говорится в обращении.

Авторы также предлагают развивать альтернативные формы досуга и образования: виртуальные зоопарки, 3D-технологии и документальные фильмы о дикой природе.