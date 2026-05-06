В Казахстане предложили изменить правила прикрепления к поликлиникам

В Казахстане предложено внести изменения в правила прикрепления граждан к поликлиникам. Соответствующий проект опубликован на портале "Открытые НПА", передает BAQ.kz.

Согласно документу, предлагается уточнить действующий порядок прикрепления. В частности, планируется закрепить принцип прикрепления гражданина к одной поликлинике независимо от формы собственности медицинской организации, а также определить границы обслуживания.

Одним из ключевых изменений может стать отмена ежегодной кампании прикрепления. При этом сохраняется право граждан свободно выбирать медицинскую организацию, а также менять поликлинику при переезде или по собственному желанию.

Кроме того, уточняется порядок прикрепления отдельных категорий населения, включая студентов, курсантов и военнослужащих.

Отдельное внимание уделено детям и беременным женщинам. Это связано с необходимостью сохранения семейно-ориентированного подхода и обеспечения патронажного наблюдения.

Также предлагается отказаться от практики прикрепления на основе договоров добровольного медицинского страхования. При этом медицинские услуги будут предоставляться на основании договора с выбранной пациентом организацией.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что предлагаемые изменения носят уточняющий характер и не повлияют на порядок оказания медицинской помощи, а также не приведут к негативным последствиям для населения.

Проект вынесен на общественное обсуждение до 22 мая 2026 года.