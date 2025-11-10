В Казахстане запускается проект по переработке старого асфальтобетона для использования в новых дорожных покрытиях. Инициатива направлена на внедрение экологичных технологий в дорожное строительство и снижение объёма строительных отходов, передает BAQ.KZ.

АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ) разрабатывает инновационный омолаживающий состав, который позволит восстанавливать старый асфальт и повторно использовать его в верхних слоях дорог. Применение такой технологии снизит энергопотребление, уменьшит выбросы углекислого газа и повысит долговечность дорожного покрытия.

По словам руководителя отдела дорожно-строительных материалов и новых технологий КаздорНИИ, PhD Салтанат Ашимовой, "мы создаём решения, которые позволяют восстанавливать существующие ресурсы вместо их замены. Это не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и делает дорожную отрасль более эффективной и технологичной".

Работы ведутся в рамках научного гранта на 2025–2027 годы. Реализация проекта позволит создать отечественный экологически чистый состав, адаптированный к климатическим и эксплуатационным условиям Казахстана, и развить принципы замкнутого цикла в дорожной отрасли.

Проект призван укрепить роль Казахстана в переходе к устойчивой и экологически ответственной экономике.