В Казахстане предложили пересмотреть тарифы на воду и тепло для населения
Сегодня, 16:05
79Фото: pixabay.com
Министерство национальной экономики РК подготовило проект поправок в правила формирования тарифов, передает BAQ.KZ.
Изменения касаются пересмотра дифференциации цен на услуги водоснабжения и теплоснабжения для отдельных категорий населения.
По данным ведомства, снижение тарифов по подгруппам населения должно обеспечить более стабильную и доступную тарифную политику без ущерба для устойчивой работы предприятий отрасли.
Также ожидается, что поправки помогут сдержать рост цен на воду и отопление для граждан.
Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Предложения принимаются до 26 сентября 2025 года.
