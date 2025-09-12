  • 12 Сентября, 16:20

В Казахстане предложили пересмотреть тарифы на воду и тепло для населения

Сегодня, 16:05
pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство национальной экономики РК подготовило проект поправок в правила формирования тарифов, передает BAQ.KZ.

Изменения касаются пересмотра дифференциации цен на услуги водоснабжения и теплоснабжения для отдельных категорий населения.

По данным ведомства, снижение тарифов по подгруппам населения должно обеспечить более стабильную и доступную тарифную политику без ущерба для устойчивой работы предприятий отрасли.

Также ожидается, что поправки помогут сдержать рост цен на воду и отопление для граждан.

Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Предложения принимаются до 26 сентября 2025 года.

