В Казахстане предложили создать национальный центр птицеводства

Казахстан остается зависимым от зарубежного генетического и племенного материала для птицеводства, несмотря на рост собственного производства. На заседании Курултая депутаты фракции партии «Ауыл» предложили создать национальный научно-исследовательский центр птицеводства и за пять лет сформировать собственную селекционно-генетическую базу, передает BAQ.KZ.

Депутат Курултая Рабига Токсеитова направила соответствующий запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову.

«Сегодня птицеводство является одной из технологически развитых отраслей агропромышленного комплекса и значимой частью продовольственной безопасности. Производство мяса птицы и яиц растет и покрывает большую часть внутреннего рынка. Это результат государственной поддержки», - сказала она.

По данным Министерства сельского хозяйства, обеспеченность внутреннего рынка отечественным мясом птицы за последние пять лет выросла с 58% до 78%.

При этом Токсеитова обратила внимание на зависимость отрасли от импорта.

«Несмотря на рост производства, основной генетический и племенной материал, необходимый птицеводству, закупается за рубежом. По данным представителей отрасли, ежегодно из других стран завозятся цыплята и инкубационные яйца примерно на 178 млрд тенге, и эта сумма ежегодно растет», - заявила депутат.

Она подчеркнула, что такие поставки делают отрасль зависимой от зарубежной генетики, поставщиков, валютного курса, международной логистики и ветеринарно-санитарных ограничений.

«Развитые страны не ограничиваются только производством, они инвестируют в собственную науку и селекцию. Поэтому Казахстану необходимо создавать собственную генетику, кроссы и технологии», - сказала Токсеитова.

Фракция «Ауыл» предлагает создать Национальный научно-исследовательский центр птицеводства.

«В дальнейшем это позволит снизить зависимость от импорта, сократить валютные расходы, повысить продуктивность птицы, уменьшить затраты на корма и себестоимость продукции, укрепить биологическую безопасность, создать собственную научную школу и готовить новое поколение специалистов», - сказала депутат.

По ее словам, в перспективе Казахстан сможет выводить отечественный племенной материал и на зарубежные рынки.

Фракция попросила Правительство определить госорган, который будет отвечать за создание такого центра, и представить данные об объемах и стоимости импорта племенного материала и инкубационных яиц за 2021-2026 годы.

«Просим сообщить, сколько средств государство направило за последние пять лет на исследования в области генетики и селекции птицы и какие научные разработки были внедрены непосредственно в производство», - сказала Токсеитова.

Еще одно предложение касается отдельной программы по снижению зависимости от импортного племенного материала с конкретными ежегодными показателями.

Депутаты предлагают определить вузы и научные организации, которые будут готовить технологов, генетиков, зооинженеров, ветеринаров и биофармацевтов, способных работать с цифровыми платформами, современными системами управления и роботизированным оборудованием.

«Просим Правительство разработать конкретный план действий на ближайшие пять лет по созданию отечественной селекционно-генетической базы птицеводства и представить его с указанием источников финансирования», - заявила депутат.

По данным официальной статистики, производство куриных яиц в Казахстане за январь-август 2026 года выросло на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.