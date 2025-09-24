Депутат Мажилиса Нургуль Тау направила депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением о разработке национальной программы развития медицинского туризма, передает BAQ.KZ.

По данным Ассоциации медицинского туризма, количество иностранных пациентов в Казахстане выросло с 1,2 тыс. человек в 2022 году до 80 тыс. в 2024-м. Депутат подчеркнула, что эта сфера способна не только укрепить систему здравоохранения, но и стать экспортно-ориентированной отраслью, приносящей стране доход и формирующей международный имидж.

Среди ключевых факторов роста — наличие в Казахстане 9 медицинских организаций, аккредитованных по международным стандартам JCI (7 из них в Астане и 2 — в Алматы), а также более доступные цены на операции. Так, по данным Центра развития города Астаны, шунтирование сердца в Казахстане обходится в 80 раз дешевле, чем в США, и в 11 раз дешевле, чем в Сингапуре.

Вместе с тем, Тау отметила ряд проблем. В частности, отсутствует взаимодействие медицинских организаций с туроператорами, что не позволяет пациентам получить "полный пакет" услуг. В этой связи депутат предложила создать Единого оператора в сфере медицинского туризма, который занимался бы консультированием, регистрацией туристов, организацией транспортировки и предоставлением медицинских переводчиков.

Отдельное внимание она уделила вопросу медицинских виз. По её словам, Казахстан мог бы внедрить цифровую визу для иностранных пациентов, по аналогии с Digital Nomad Visa для IT-специалистов.

Кроме того, Тау предложила расширить географию медицинского туризма, поддерживая регионы и финансируя международную аккредитацию клиник из бюджета. Для сравнения: в Индии аккредитацию JCI имеют 64 организации, в Турции — 42, в Малайзии — 18.

"Мы видим огромный потенциал развития медицинского туризма. Казахстан готов предлагать высокотехнологичные медицинские услуги гражданам других стран, укрепляя систему здравоохранения и открывая новые возможности для экономики", — приводятся слова Президента Касым-Жомарта Токаева.

Депутат подчеркнула, что развитие этого направления позволит превратить Казахстан в ведущий медицинский хаб Центральной Азии, и призвала Правительство рассмотреть возможность создания национальной программы в этой сфере.