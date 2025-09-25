В Казахстане предложили ужесточить правила выдачи потребительских кредитов
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) вынесло на общественное обсуждение проект постановления, направленного на ограничение темпов роста потребительского кредитования и снижение долговой нагрузки граждан, передает BAQ.KZ.
Документ предусматривает ряд изменений в правила управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.
Ключевые нововведения:
Снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков, имевших просрочку свыше 90 дней за последние 12 месяцев. Это ограничит их возможность брать новые кредиты и снизит риск повторного дефолта.
Запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов при следующих условиях:
- наличие просрочки по банковским займам более 30 дней или по микрокредитам хотя бы один день;
- наличие полностью прощённой задолженности по кредитам (основной долг или вознаграждение), начиная с 1 июля 2025 года, за последние 36 месяцев;
- реструктуризация займа в течение последних 12 месяцев, которая не привела к надлежащему обслуживанию долга.
В агентстве пояснили, что предлагаемые меры направлены на предотвращение чрезмерной закредитованности населения и укрепление финансовой стабильности.
Проект документа доступен для общественного обсуждения, после чего будет вынесен на утверждение.
